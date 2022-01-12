Безлимита не будет — авиакомпании ввели ограничения на субсидии

Авиакомпании «Якутия» и «Аэрофлот» с 11 января ограничили продажу билетов по субсидиям. Отныне пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, имеет право на оформление перевозки по субсидируемому тарифу по одному из следующих вариантов:

• Не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»

• Не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно»

• Не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно»

Сверх лимита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2478 договор воздушной перевозки не подлежит заключению. В случае, если выявится, что пассажир каким-то образом приобрел сверхлимитный билет, договор воздушной перевозки подлежит расторжению авиакомпанией в одностороннем порядке.

Кроме того, АК «Якутия» на своем сайте разместила информацию о том, что по субсидированному тарифу, жителям Дальневосточного федерального округа можно забронировать и оформить авиабилет на перевозку, начинающуюся не позднее 6 месяцев с даты оформления авиабилета (за исключением билетов по субсидии в обоих направлениях по маршруту в отношении перевозки в обратном направлении).

Данное ограничение также распространяется на добровольные изменения во всех авиабилетах, оформленных по указанным тарифам.