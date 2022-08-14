Бездушие канцелярщины как обыденность и доброта

Предисловие

Допустим, вы наняли себе работника по ведению хозяйства и платите ему за работу, кормите.

Но он каждый раз, когда вы ставите ему задачи, уклоняется под разными предлогами от их исполнения – дескать, задачи поставлены не так, как надо, требует документального подтверждения обоснованности этих задач и спрашивает, почему вы ставите именно такие задачи, и, в конце концов, дело заканчивается безрезультатно.

И вы приходите с правомерному решению – а на черта мне такой работник, уволю-ка я его к чертям собачьим, и тут, оказывается, что уволить его вы не имеете возможности – договоренности запрещают, и что самое грустное в этой истории, договор этот продиктован этим самым работником, а вы, оказывается, с этими условиями согласились – вот ваша подпись.

К чему эти рассуждения?

В городе Якутске, впрочем, как и по всей Российской Федерации, самой распрекрасной стране мира, где так вольно дышит простой гражданин, функционируют два вида власти:

1. Государственная, в лице Правительства Республики, Ил Тумэн (парламента, который, по сути, дублирует федеральные законы) и судов Российской Федерации, субсидируемых из государственного бюджета;

2. Органы местного самоуправления в лице Окружной администрации г. Якутска и городской думы, содержащихся за счет горожан, их отчислений, налогов.

Органы местного самоуправления отделены от государства. Они – органы НЕПОСРЕДСТВЕННОГО осуществления власти населения. Однако я бы не спешил согласиться с тем, что и в реальности это так.

Окружная администрация г. Якутска, впрочем, как и сами горожане, не считает себя зависимой и подчиненной горожанам, чтобы удовлетворять их потребности (имею в виду реализацию гражданских прав и свобод).

Приведу лишь два характерных примера, свидетельствующих об отношениях горожан с исполнительным органом той власти, которой они по закону сами же и являются. Две, я бы сказал, по моему мнению, не очень приятных.

1. Гражданин 23 года назад вселился в рабочее общежитие по устному разрешению начальства и полагал, что все это законно, затем спустя 5 лет, общежитие было передано из государственной собственности в муниципальную собственность, что должно было породить применение статьи 7 ФЗ «О введении Жилищного кодекса РФ в действие», которой установлено, что:

— «К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма».

То есть, Окружная администрация г. Якутска в лице структурных подразделений — Департамента имущественных и земельных отношений, также Департамента жилищных отношений — должна была проверить по передаче им государственного имущества, кто там и по какому праву там проживает, после чего обязана была заключить с гражданами договора социального найма или через суд выселить их.

А на момент судебного разбирательства гражданин с семьей проживал в жилом помещении более 15 лет.

Между тем, в Гражданском кодекса РФ имеется статья 234, которой установлено, что:

— «Лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)».

Однако Администрация, получив в собственность спорный дом, ни разу не посетила его, не удосужилась установить, кто там и на каких условиях проживает, то есть вовсю не исполняла своих обязанностей, установленных как законом, так и своим Уставом об учете жилищного фонда города.

И представители Администрации появились в суде только тогда, когда гражданин хотел узаконить свое проживание в этом доме, при этом выдвинули встречное исковое заявление о том, что истец никогда не приобретал право пользования жилым помещением, и попросили суд выселить его с семьей на улице, что немедленно было и исполнено судом.

Я не буду рассуждать о том, в чем же ошибался суд, просто скажу, что вся эта история отнюдь не рождественская, нет у нее «хэппи энда».

Отношение аппарата при всем этом такое:

— это что же будет, если согласиться с таким желанием каждого горожанина? Ничего на них напасешься.

2. Второй пример.

Есть тоже рабочее общежитие, и в нем более двадцати лет проживают рабочие, как водится ныне акционерного общества. Однако дом по сию пору относится к безхозяйным – ни за кем не закреплен по вещному праву. Соответственно граждане – простые рабочие – не могут зарегистрироваться в своих помещениях по месту жительства, однако с них акционерное общество аккуратно удерживает плату за проживание.

Вот жильцы и обратились в городской суд, что узаконить свое проживание.

Они просят Окружную администрацию г. Якутска, примите же вы, наконец-то, дом в муниципальную собственность – тогда наше проживание будет узаконено, а то мы живем столько лет между небом и землей.

И, вот, на первом судебном заседании представитель Администрации доводит до суда позицию администрации:

— Мы еще не ознакомились с иском, но мы против.

Против!!! Они еще не читали, о чем просят их работодатели, их непосредственная власть, но они — против.

Зачем нам такая Администрация?!

Но распустить ее горожане не имеют права, ни отозвать все ее начальство, сотрудников.

Закон запрещает, за который они сами же и проголосовали, точнее, проголосовали те, кого они избрали в качестве своих представителей — депутаты.

Их нравы

Я, конечно, не поклонник гниющего Запада, как гражданин своей великой, лучезарной и самой человечной Родины, где так вольно дышит человек. Так называемых либералов, считаю, мы не должны терпеть, как агентов Запада и надобно бы ссылать их в солнечный Магадан – пусть Родине пользу приносят – тачки с рудой катают, а то только мешают служащим, должностным лицам справлять важные государственные дела.

Однако приведу ЛИШЬ два случая отношения их должностных лиц к чаяниям простых граждан, о чем свободно можно найти в сети Интернет, которые, которые по духу, по своему представлению о себе присущи скорее нам, чем алчным буржуинам с их звериным оскалом.

Мы же человечны в отличие от расчетливого Запада с его копеечной душой, когда все измеряется выгодой – у нас же особенная стать.

Первая история.

Англия.

1. Станция Embankment – единственное место в Лондоне, где Маргарет Макколлум на протяжении 5 лет все еще могла слышать голос своего любимого мужа Освальда Лоуренса, которого не стало в 2007 году.

Более сорока лет назад Лоуренс, театральный актер, озвучил предупреждающее объявление, которое пассажиры слышали на протяжении нескольких десятилетий в лондонском метро: «Обратите внимание на разрыв … обратите внимание на разрыв …». Речь шла о пространстве между платформой и поездом.

В качестве актера Освальд, к сожалению, так и не стал знаменитым, но он был тем человеком, который записал все объявления Northern Line еще в семидесятых.

После смерти супруга Макколлум почти каждый день приходила на станцию под названием «Набережная» — единственную станцию, где все еще использовалась записи с его голосом. Она сидела на скамейке и вспоминала прекрасные годы, прожитые с Освальдом.

Но однажды она не услышала родной голос. Вместо него звучал цифровой голос робота.

В расстроенных чувствах она подошла к сотрудникам станции и попыталась узнать, почему пропал голос Лоуренса. Обслуживающий персонал даже не сразу понял, о чем речь. Какой голос? Куда пропал?

И тогда вдова постаралась рассказать более подробно.

«Этот голос, — сбивчиво объяснила женщина, — голос моего мужа. Человек, который говорит: «Не забывайте о разрыве». Я прихожу сюда почти каждый день и слушаю его голос».

Да, за пять лет вокзальная платформа стала частью ее жизни. Для остальных это было просто еще одно объявление. Для нее же — общение с любимым человеком, которого она больше никогда не увидит.

Но теперь и этого не стало.

Не ожидая чуда, она отправила письмо в главное управление лондонского метро с просьбой передать ей диск с голосом ее мужа.

Через некоторое время в новом 2013 год Маргарет Макколлум сидела на станции «Набережная» и ждала поезд. Как вдруг из динамиков она услышала знакомый голос. Голос человека, которого она так любила и уже не думала, что услышит вновь.

Режиссеры звукозаписи метрополитена все-таки нашли в архивах записи голоса Лоуренса и по всеобщему решению руководства метрополитена решили восстановить их ЕДИНСТВЕННО на ОДНОЙ станции «Набережная».

Найджел Холнесс, операционный директор лондонского метрополитена, сказал Маргарет: «Мы были рады помочь. Нам было сложно отыскать оригиналы записей 70-х годов, но мы сделали это и восстановили запись. Теперь она снова звучит на станции».

Запись была снята с линии после смерти Маргарет Макколлум.

Вторая история.

Япония.

Около 10-ти лет тому назад японские железные дороги приняли решение о приостановке движения по одному удаленному направлению, не приносившему компании никакого дохода – одни убытки. Однако, узнав о том, что на этой станции Ками-Сиратаки живет школьница, железнодорожники приняли решение частично восстановить движение. Поезда останавливались на этой станции лишь два раза в день в разное время — в зависимости от того, когда у девочки уроки.

В марте 2016 года девочка закончила школу. После этого движение по этой линии полностью прекратилось.

Подобных историй в сети Интернет множество.

Послесловие

Есть у меня мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, чтобы на моей любимой Родине восторжествовала человечность, победившая бездушную канцелярщину, чтобы человек человеку воистину стал братом и другом, человечность, как обычное явление нашей прекрасной и единственной жизни – другой у нас не будет. Нет бессмертных.

Но я что-то сомневаюсь в том, что такая мечта может стать реальностью, пока у нас правит бездушие канцелярщины, как обыденность нашей окаянной жизни.