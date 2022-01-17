Зоозащитники мечтают вывозить собак из Якутска самолетами

Ранее мы уже сообщали о том, что липецкие собаколовы спешат в Якутск на помощь -волонтеры хотят грамотно отловить бродячих собак в городе. Они уже купили арктические костюмы и определились с жильем. А также неравнодушные ребята пригласили желающих присоединиться к отлову и спасению собак.

Разлетелось по сети и видео «Война против беззащитных. Якутск», где в сопроводительном тесте указывается, что «всех собак приказано уничтожить в связи с недавним происшествием, факт которого не доказан» (речь идет о трагическом случае с Сарданой Слепцовой в конце декабря 2021 г.), и призывают жителей забрать собак из холодных вольеров в теплые дома и добрые руки.

«Спасение собак из ледяного плена Якутска», из «собачьего ада» — как называет наш город зоозащитница с ником «Зоомама» (86,9 тыс. подписчиков в youtube и 46 948 подписчиков в Яндекс Дзен) — обещает превратиться в активное движение. Она опубликовала в своем блоге на Яндекс Дзен пост, сопровождая свою публикацию фотографиями собак из якутского ППЖ и открыв сбор средств, следующее:

— Друзья, у нас тут происходит что-то нереальное. После видео из Якутска, начался шквал звонков из разных уголков России. Я даже не ожидала, что будет такой огромный отклик. Телефон звонит 10 раз в минуту сутками. Одним рейсом можно перевести не более 3-4 собачек. А нам нужно переправить много. Из песиков очередь на вылет стоит! Сколько времени понадобится, чтобы такими темпами вывезти нужное количество животных? Не говоря уже о том, что один такой рейс будет стоить нам около 40 000 рублей.

Желающих полететь в Якутск за собачками можно пересчитать по пальцам. 4 человека, если не ошибаюсь. Может, у кого-то есть знакомые, которые могут помочь? Может, дальнобойщики? Но нужно будет тогда еще искать сопровождение (покормить, убрать, вывести в туалет и т.д). Ехать не меньше 6-ти дней туда… Хоть самолет проси у кого-то!

Фото, источник https://zen.yandex.ru/

Ну, а у нас в Якутске все пути (и все вопросы, связанные с безнадзорными животными) ведут… к известной зоозащитнице Злате Сычевой. Как оказалось, она была не в курсе полномасштабной акции, проводимой российскими зоозащитниками. О распространяющемся в сети и мессенджерах объявлении с указанием ее имени и контактов с призывом «волонтеры всех городов, присоединяйтесь, давайте поможем якутским собакам спастись», узнала после многочисленных звонков.

Злата возмущается в своем инстаграм-аккаунте:

— Сегодня с самого утра я получаю неясные звонки. Звонят разные люди, спрашивают у меня, какой план и тд. Я ничего не могла понять, пока одна из звонящих не отправила мне эту ссылку с объявлением. Я не занимаюсь вывозом животных из Якутска! У меня нет передержек! Я не ветеринар! Я обычный волонтер, забитый по уши собаками! Не звоните мне, я не имею к массовому вывозу никакого отношения. Тема закрыта.

Фото, источник @zlata_tv

Тем временем, зоозащитники Якутска торжественно и с почестями хоронят умерших бродячих собак на импровизированном кладбище.

Фото, источник @pomogi_vyzhit