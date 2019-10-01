Бездействие властей Жиганского района

Прокуратура Жиганского района Якутии провела проверку соблюдения прав многодетных семей при предоставлении земельных участков.

Установлено, что в нарушение требований земельного законодательства, администрацией МО «Жиганский национальный эвенкийский район» в течение длительного периода времени не обеспечено предоставление земельных участков многодетным семьям. Причиной явилось отсутствие финансирования обустройства новых земельных участков для жилищного строительства.

Бездействие органа местного самоуправления привело к нарушению прав 31 многодетной семьи, претендовавшей на получение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главы муниципального района представление, которое рассмотрено и удовлетворено путем выделения на 2019 год денежных средств в сумме свыше 2 млн. рублей на обеспечение выделяемых многодетным семьям земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой.