Профсоюзы просят Генпрокуратуру вывести из-под ареста деньги на счетах «Востокцемента» для выплат рабочим.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой частично снять арест со счетов предприятий группы компаний «Востокцемент», заблокированных из-за иска в 3,2 млрд руб. к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает ФНПР.

«Контролирующим органам необходимо использовать другие обеспечительные меры, выведя из-под ареста средства на заработную плату и уплату налогов», — говорится в письме Шмакова, которое цитирует ФНПР.

Лидер профсоюзов страны считает, что на Дальнем Востоке из-за ареста счетов ГК «Востокцемент» сложилась «потенциально опасная социальная ситуация» и просит Чайку принять участие в ее разрешении.

По данным профсоюзов, только на «Спасскцемент» работает 1,9 тыс. человек, а предприятие — градообразующее для Спасска-Дальнего в Приморье. Без зарплаты могут остаться более 900 сотрудников «Якутцемента», 800 рабочих цементного завода в Теплоозерске, где это предприятие — единственный крупный работодатель. В общей сложности работы могут лишиться 5 тыс. дальневосточников.

«Ситуация влечет риск банкротства предприятий, увольнения работников, возникновения острой социальной напряженности в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее в адрес ФНПР с обращением об оказании содействия в снятии ареста с расчетных счетов АО ПО «Якутцемент» обратился председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев. Профсоюзный лидер республики в обращении сообщил, что «в связи с арестом невозможно выплачивать заработную плату работникам заводов, соответствующие налоговые платежи, а также выполнять обязательства перед поставщиками, покупателями, что неизбежно приведет к остановке предприятия и вынужденному сокращению числа сотрудников, что может повлечь за собой рост социальной напряженности на территории Республики Саха (Якутия).

«Востокцемент» — вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской АО и Якутии.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Генеральная прокуратура РФ заявила о выявленном картельном сговоре Пушкарева и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с ГК «Востокцемент». По результатам проверки подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Иск в 3,2 млрд руб. предъявлен Пушкареву и еще восьми соответчикам.