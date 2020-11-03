Без тормозов

В городе Мирном мужчина, угнавший автомобиль и попавшийся на повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, осужден к реальному лишению свободы.

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в угоне и управлении в пьяном виде.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, имея непогашенную судимость, не сделав для себя должных выводов, совершил угон автомобиля и вновь сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, совершения преступлений в период непогашенной судимости, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.