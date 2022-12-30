Без России чемпионами мира не становятся

В Минспорте РФ подвели итоги года.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин рассказали о степени вовлеченности граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, о развитии в стране спортивной инфраструктуры и текущем положении большинства профессиональных спортсменов России, которые все еще лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Актуальная информация о состоянии спортивной отрасли в России была озвучена в понедельник в координационном центре правительства РФ.

Чернышенко и Матыцин приняли участие в совместном брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт». Они подвели спортивные итоги уходящего года, в числе которых результаты реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография» в условиях санкций.

Одна из приоритетных задач правительства — обеспечить к 2030 году долю россиян, регулярно занимающихся спортом, не ниже 70%. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным. «Несмотря на внешние факторы, мы уверенно идем к выполнению поручения президента, — отметил Чернышенко. — В России сейчас регулярно тренируются более 67 млн человек разных возрастов. В следующем году ставим задачу перевыполнить план. Надеемся, как и в этом году, сделаем это».

Как следовало из презентации Чернышенко, целью на 2023 год является увеличение числа россиян, занимающихся спортом, до 70,1 млн человек, к 2024 году цифра должна составить не менее 100 млн человек.

В 2022 году к движению ГТО («Готов к труду и обороне») присоединились 2,8 млн человек, всего его участниками стали более 19,6 млн россиян. 6,3 млн из них получили знаки отличия: 2,4 млн — золотые, 2,1 млн — серебряные, 1,8 млн — бронзовые.

Ответ недоброжелателям

В связи с событиями на Украине практически все российские спортсмены сейчас лишены возможности выступать за рубежом, страна лишилась возможности проводить крупные международные старты. Вице-премьер сообщил, что отмена запланированных в России соревнований позволила направить высвободившиеся 3,98 млрд рублей на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. «Были приняты беспрецедентные меры поддержки, после отмены международных соревнований направили средства на инфраструктуру — 3,98 млрд рублей. Проиндексировали субсидии регионам, направили около 2 млрд рублей на создание спортивных площадок шаговой доступности. 900 млн рублей направлено на обновление оборудования и повышение мощности федеральных учебно-тренировочных центров», — сказал Чернышенко.

Несмотря на санкции, правительству удалось сохранить соревновательную активность для профессиональных спортсменов. «12 957 соревнований было проведено в этом году, и, поверьте, было непросто их организовать в рамках спланированной, дискриминационной политики западных стран. Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила турниры зрелищности и объективности», — сказал Чернышенко.

«Международные федерации препятствуют участию наших спортсменов в соревнованиях. Это лишает соревнования зрелищности и объективности. Никто не может назвать международные соревнования полноценными, если в них не участвует великая спортивная держава Россия. Никто не может считать себя чемпионом мира, если он получил победу в отсутствие конкуренции со стороны ведущей спортивной державы. Они сами себя наказали, но все вернется на круги своя. Главное, чтобы все оставались в форме», — подчеркнул он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что российский спорт не удалось изолировать. «Ни о какой комплексной изоляции России речи не идет, у наших недоброжелателей ничего не получилось. На следующий год мы ставим нижнюю планку — 13 тысяч соревнований на территории страны», — заявил он.

Новые территории

Также спикеры рассказали о развитии и восстановлении спорта на новых территориях России — в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

«Ведется работа по инвентаризации и последующем восстановлении спортивной инфраструктуры на новых территориях, — сказал Чернышенко. — Прорабатывается вопрос перераспределения средств на помощь и восстановление инфраструктуры в новых территориях. С февраля около 1 400 спортсменов и свыше 200 тренеров с новых территорий регулярно занимались и тренировались в 28 регионах, участвовали в спортивных состязаниях. На равных правах со всеми остальными субъектами им присваивались спортивные разряды и звания, важно, чтобы интеграция происходила быстрее».

Матыцин, в свою очередь, отметил, что на территории ДНР было восстановлено 11 спортивных объектов. «21 субъект РФ взял шефство над районами ДНР в целях восстановления спортивных объектов. Уже восстановлено 11 спортивных объектов, осуществлено строительство двух новых физкультурно-оздоровительных сооружений, по 20 объектам начаты работы по устранению повреждений», — сказал министр спорта.

Чернышенко также поделился впечатлениями от посещения фиджитал-игр в Казани, назвав их очень зрелищными и захватывающими. По его словам, они демонстрируют, что классический спорт и цифровые технологии прекрасно сочетаются и позволяют молодежи гармонично развиваться. Чернышенко подтвердил планы по проведение в 2024 году в Казани первых в мире «Игр будущего». Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.