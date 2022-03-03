Без паники: запасов в республике достаточно — Якутоптторг

Более 3 тысяч тонн продовольствия находится на складах филиалов Якутоптторга. Завоз продуктов по автозимнику в отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики ведется в штатном режиме. Всего планируется осуществить закуп продовольственных товаров в объеме 7 тысяч тонн для формирования запаса в Якутске, а также завоза в арктические районы во время навигации. О том, как в Якутии обеспечивается продовольственная безопасность, сообщает ЯСИА.

За завоз продовольственных товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики отвечает Якутоптторг. По словам замдиректора компании Сайдама Федотова, на данный момент на складах филиалов организации находится более 3 тысяч тонн продовольствия.

«На сегодняшний день у нас в штатном режиме осуществляется завоз продовольствия по автозимнику, объем товаров уже сформирован. До конца марта мы еще завезем около 1,5 тысяч тонн продовольственных товаров в наши филиалы в арктических районах и в вилюйской группе улусов», — сообщил он.Теперь не надо строить ЗАВ — купите мобильный МЗК-70Узнать большеagronom23.proРЕКЛАМАОружейные шкафы и сейфы в наличии! Доставка за 1 день!Узнать большеgospostavki.comРЕКЛАМА

В тоже время правительство Якутии поставило перед компанией задачу сформировать продовольственный запас в столице республики. Чтобы у местных предпринимателей не было возможности, спекулируя на различных новостях, неоправданно поднимать цены.

«Сейчас мы проводим работы с поставщиками, мы уже зафиксировали цены на такие продовольственные товары, как мука, гречка, растительное масло и так далее. В течение марта мы должны осуществить закуп продовольствия в объеме 3 тысяч тонн для формирования продовольственного запаса в Якутске», — сказал Федотов.

Помимо этого, по графику Якутоптторг должен закупить продовольственные товары в объеме 4 тысяч тонн для завоза в арктические районы в период навигации. Отмечается, что работа по закупке и завозу осуществляется в штатном режиме.

«Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. Волнения, конечно, есть, но мы находимся каждый день на связи с поставщиками продовольствия — объемы у них есть. Например, с поставщиками муки мы уже заключили договоры: сырье у них есть, а производство идет в штатном режиме. Что касается колеблющихся цен, по тем продуктам, о которых я ранее сказал, цены зафиксировали и планируем произвести их закуп и доставку», — заключил он.

Якутия может обеспечить себя не только завозными продуктами, но и товарами собственного производства. Как рассказали в СХПК «Эрэл», в Намском улусе производство и поставка продукции идут без изменений.

Предприятие занимается переработкой молока и мясной продукции, поставляя их в бюджетные учреждения района, а также торговые точки в улусе и в Якутске. Как рассказал директор кооператива Ньургун Гуляев, продолжается прием молока у населения.

«Запасы пополнятся с началом сезона большого молока. Начиная с марта будет пополняться запас продовольственных товаров. У нас это в основном масло и молочная переработка. Это стандартная ситуация каждый год, у коров только начинается отел, поэтому объемы молока чуть снижаются. В Намском районе мы обеспечиваем молоком, маслом, мясом детские сады и школы. А также поставляем продукцию по договорам в торговые точки района, а также везем в Якутск», — сказал он.

Между тем, в Якутске сеть супермаркетов «Токко» ограничила продажу товаров социальной значимости в одни руки. В список попали масло, сахар, крупы. Об этом сообщается на странице магазина в Инстаграм. Таким образом предприниматели решили избежать возможного дефицита на масло, сахар, крупы.

Данное решение связано с тем, что в столице республики на фоне непроверенных сообщений и искусственно созданной паники спекулянты закупают продукты в розничных магазинах в больших количествах, чтобы потом перепродавать по более высокой цене. Это в итоге и может привести к дефициту товаров в отдельных магазинах. При этом в оптовых точках и торгово-логистических центрах работа продолжается в штатном режиме.

Как заявила ЯСИА директор розничной сети «Амсай» Татьяна Ким, продуктов на прилавках хватит. Магазин работает в обычном режиме. «На сегодня товарозапас у нас обеспечен. Мы отгрузили товар в график. Все в порядке, хоть по ценам у поставщиков есть изменения, но пока они в меру», — сообщила она.