Без муки и сахара не оставят — Якутия ожидает тонны запасов

1 тысячу тонн муки и 406 тонн сахара доставят в Якутию по линии Якутоптторга

По линии Якутоптторга 30 марта в республику по железной дороге будет доставлено более 1 тысячи тонн муки и порядка 406 тонн сахара. Об этом сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды на брифинге по вопросу продовольственной безопасности.

По его словам, запасы по крупе в розничной торговле сегодня в республике составляют 78 дней, в оптовой – 145. По другим видам продуктов, в том числе по подсолнечному маслу – 73 дня, в оптовой – 92, по сахару — 66 и 147, по муке – 44 и 29 дней соответственно.

Сегодня по железным дорогам в Якутию следуют 2150 вагонов, из них 1680 вагонов – до станции «Нижний Бестях». 889 вагонов находятся на Дальневосточных железных дорогах.

На станции «Нижний Бестях» находятся 312 вагонов. Сегодня планируется выгрузить 101 вагон.

В сети АО «АК «ЖДЯ» количество вагонов с продовольствием составляет 163 (мука, продукты, напитки, сахар, крупы, пшеница).

Министр отметил, что за необоснованное повышение цен на продукты в республике Госкомцен РС (Я) передал в Прокуратуру РС (Я) 336 дел.

За текущую неделю в целом повышение цен на 2% наблюдается у 21 позиции продовольственных товаров, до 1% – у 2 позиций непродовольственных товаров. Снижение цен до 2% отмечается по 5 продтоварам: рыбе, чаю, хлебу пшеничному, пшену и огурцам.