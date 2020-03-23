23.03.2020
12:36
229

Коронавирус

Без мигрантов в Якутске остановились стройки?

Источник: https://www.instagram.com/tv/B-D2n3xoI_W/?utm_source=ig_web_copy_link
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх