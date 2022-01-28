Без маски и QR-кода? Плати штраф!

Жителей Якутска суды массово штрафуют за нарушения антиковидного режима на основании протоколов, составляемых сотрудниками полиции, пишет 1sn.ru.

В Якутском городском суде 26 января зарегистрировано 52 дела об административных правонарушениях в отношении жителей столицы за нарушения антиковидного режима. Практически все дела связаны с нахождением граждан в общественных местах без масок или без Q-кода: в магазинах, на остановках общественного транспорта, в подъездах жилых домов и т.д.

Ранее, за прошедшие два дня в городском суде было рассмотрено 86 аналогичных дел, возбужденных по ч.1 и ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации), предусматривающих ответственность в виде штрафов (по ч.1) от 1 до 30 тыс. и (по ч.2) от 15 до 50 тыс. рублей для граждан.

Практически все дела заканчиваются в суде вынесением постановлений о назначении административных наказаний.