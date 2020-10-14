Без бумажной волокиты — соцслужбы Якутии для пожилых

В Якутии продолжается работа по переводу государственных услуг в проактивный режим предоставления. К примеру, Общественным советом Минтруда ранее был поставлен вопрос о назначении в беззаявительном порядке выплаты, которая предоставляется при достижении пенсионером возраста 70 лет. В апреле текущего года внесен и принят соответствующий проект закона.

Всего с начала реализации закона уже назначено более 4 тысяч таких выплат в проактивном режиме. При этом гражданам не нужно никуда ходить, можно об этом не знать и получить положенную выплату автоматически.

Социальными службами Якутии проведена большая работа по переводу части услуг для пожилых граждан в проактивный режим на беззаявительной основе, там, где, конечно, это возможно. Таким образом, к примеру, доставлены ветеранам все юбилейные выплаты в мае этого года.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.