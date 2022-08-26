26.08.2022
19:06
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Якутия

Бетселлер-2022: книга «Лекарственные растения Якутии: сбор, выращивание, рецепты»

26 августа, в рамках межрегиональной выставки «Печатный двор Якутии-2022» в Торговых рядах «Кружало» состоялась презентация бестселлера летнего сезона 2022 года, книги ученых Ботанических садов Якутского научного центра СО РАН и СВФУ — «Лекарственные растения Якутии: сбор, выращивание, рецепты».

В ходе презентации проведено знакомство с уникальной книгой – энциклопедией, определителем 190 лекарственных растений, произрастающих и выращиваемых в Якутии, мастер-класс по приготовлению смузи, травяного чая и свекольного кваса, а также продажа семян лекарственных растений – пиона, адониса, вздутоплодника, водосбора, лилии и других, луковиц и корневиц многолетних растений на радость дачникам и владельцам загородных домов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»

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