Бессмертный полк в Якутске: старт с улицы Хабарова

В великий праздник День Победы 9 мая после двухлетнего перерыва, вызванного противоэпидемиологическими ограничениями, шествие Бессмертного полка в Якутии пройдет в традиционном формате, а также на онлайн-площадке https://www.polkrf.ru/. Одним из организаторов всенародного шествия в городах, селах и поселках Республики Саха (Якутия) является Общественная палата Якутии.

В Якутске сбор участников начнется в 10.00 часов 9 мая напротив магазина «Токко» по улице Хабарова (ул. 202 мкр, 1а). Маршрут пройдет от улицы Хабарова (с магазина «Токко») – Триумфальная арка — площадь Победы — улица Богатырева (до ул.Дзержинского).

В этом году новшеством традиционного шествия будет организованные для участников шествия горячий чай, показ исторических фильмов на экране, трансляция песен и мелодий военных лет.

Принять участие в шествии с портретом-транспарантом может любой житель города, чьи родственники принимали участие в Великой Отечественной войне, трудились в тылу, были узниками концлагерей, дети войны. Также на протяжении уже многих лет люди несут портреты и фотографии родственников, принимавших участие в различных локальных конфликтах, выполнявших свой интернациональный долг. По желанию родственников люди могут нести портреты тех, кто выполнял свой долг в ходе специальной военной операции в Украине.

Организатором шествия, координирующим его по всей стране, выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». В Якутске акция проводится совместно с Общественной палатой Республики Саха (Якутия), ЯРО ВОД «Волонтеры Победы», Ассоциацией ветеранов боевых действий ОВД и ВВ РС(Я) и Якутским казачеством при поддержке Окружной администрации ГО «Город Якутск».

В муниципальных районах республики традиционное шествие инициировали патриотическиех некоммерческие организации и молодежные общественные объединения при поддержке администраций муниципальных районов и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

Теперь об онлайн-формате шествия. В 2022 году Бессмертный полк в режиме онлайн пройдет в обновленном формате. Прием заявок пользователей осуществляется через сайт проекта и мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники (авторизация возможна через электронный адрес, ВКонтакте и Одноклассники, номер телефона, номер SberID). Есть возможность связать в личном кабинете несколько способов авторизации. Пользователи, создававшие личные кабинеты в 2021 году, смогут снова воспользоваться ими для участия в онлайн-шествии.