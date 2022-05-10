АЭБ разместил большой баннер «Бессмертный полк Алмазэргиэнбанка» на здании своего головного офиса в Якутске по обслуживанию юрлиц на проспекте Ленина, 1.

Прошло уже 77 лет со дня победоносного завершения Великой Отечественной войны, но победа в борьбе с фашизмом навсегда останется в народной памяти. На горожан смотрят 115 участников войны и тружеников тыла — великих предков сотрудников якутского банка.

«Спасибо всем тем, кто воевал во имя мира и свободы, мы искренне гордимся ими и храним вечную память. Благодаря вам мы можем спокойно работать, творить и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Пусть дух победы воодушевляет наши сердца и ведет вперед – к новым успехам и достижениям», — отметил Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

По многолетней давней традиции в эти праздничные дни подарки от сотрудников АЭБ получили ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в Якутске и во всех улусах присутствия банка.

​​​​​​​С Днем Победы!

