Бесшумный сосед «заглянул» в гости

В полицию Алданского района Якутии поступило заявление о краже имущества из квартиры. Неизвестный похитил ноутбук «Lenovo», компьютерную мышь, портативную колонку, сотовый телефон «Iphone 6S», сотовый телефон «ZTE», портативный жесткий диск и денежные средства в сумме 6 000 рублей, чем нанес потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму 83 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 38-летнего ранее судимого безработного мужчины.

Как выяснилось, подозреваемый возвращался ночью домой и заметил, что дверь соседской квартиры приоткрыта. Зайдя внутрь, он увидел, что хозяева спят. Затем, пройдя по комнатам, совершил кражу всех ценных вещей, которые находились в доступности, и покинул чужое жилье.

Часть похищенного изъята. Ноутбук и портативную колонку подозреваемый сбыл в ту же ночь за 3 000 рублей, а вырученные деньги он потратил на алкогольные напитки.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.