Беспредел в Якутске: Многодетная семья оказалась в заложниках?

Представители управы Сайсарского округа Якутска съездили к многодетной семье СМЕТАНИНЫХ, чей дом оказался «замурован» со всех сторон частными участками из-за соседа, который захватил единственную дорогу. Но не смогли попасть внутрь.

Об этом «КП — Якутия» рассказал руководитель управы Владимир Слепцов.

«Мы были там на выходных, посмотрели, но попасть к ним не смогли: дома у соседей, видимо, никого не было. Мы посмотрели земельные участки через «ИнГЕО». Там действительно есть факты. Жители правду говорят, что нет ни выхода, ни входа. Будем инициировать проверку, по какой причине так получилось», — рассказал он редакции.

В настоящее время управа готовит письмо в Агентство земельных отношений и в управление муниципального имущества.

Что случилось

На днях в телеграм-канале «КримЯкутия» вышло обращение жительницы города, которая с семьей недавно вернулась в город из деревни и вдруг обнаружила, что за время их отсутствия сосед захватил единственную дорогу, ведущую к их дому. В результате женщине вместе с мужем и тремя маленькими детьми пришлось тайком, как ворам, пробираться через чужой участок, чтобы попасть к себе домой.

Несколько дней они жили отрезанные от всего мира, так как не могли выйти. Якутянка писала, что до этого не раз уже судилась с соседом из-за участка. Но когда ее ребенок-инвалид заболел и из-за всей этой ситуации возникла угроза его жизни и здоровью, женщина совсем отчаялась и обратилась в СМИ.

Многодетная семья оказалась в заложниках: как они живут сейчас

Нам удалось связаться с ней и узнать, как себя чувствует малыш и как семья живет сейчас.

«Сосед до сих пор не выпускает нас. С ребенком, слава богу, все хорошо. У него инвалидность, поэтому очень боимся за него: иммунитет слабый, часто болеет. И как нам быть, если возникнет экстренный случай? Не бросать же ребенка через забор», — переживает Евдокия.

Как оказалось, практически многодетная семья оказалась в заложниках у жадного соседа. Они не могут просто сходить в магазин и купить воду и еду. Они не могут отвезти старшего ребенка в садик: ему шесть лет и он должен был пойти в подготовительную группу, но теперь, запертый, сидит дома. Глава семейства ждет разрешения соседа, чтобы просто пойти на учебу — у него со вчерашнего дня начались занятия по повышению квалификации.

На наш вопрос, а где они берут еду, Евдокия объяснила, что недавно они заказывали водовозку. Просили всех соседей, чтобы машина могла подъехать к их участку. Но все отказали. И тогда женщина в отчаянии пригрозила полицией тому самому соседу, что он оставляет их без еды и воды. И только после этого тот соизволил открыть ворота вечером. И в это время глава семейства быстренько сбегал в магазин за продуктами. Так и живут.

«А позавчера мы спрашивали у него, он ответил: если успеете, я в 8:15 ухожу на работу, если нет, то нет. Наш папа пошел с утра на учебу, но сосед вообще не вышел. Кажется, специально заранее ушел. Мы пытались дозвониться до него, но он нас добавил в черный список. И наш папа перелез через забор, а он еще очень высокий. Муж в городе, ждет, когда сосед вернется вечером, чтобы попасть к себе домой», — рассказала собеседница редакции.

Раньше здесь никого не было

Как сообщила Евдокия, этот участок купил ее отец еще в 2010-х годах. Тогда здесь не было домов, было свободно. Отец построил коробку дома. Но потом строительство приостановилось. А через два года, когда собрались достраивать дом, оказалось, что за это время у них появился сосед. И с того момента сосед пытается захватить кусок их земли и, по словам собеседницы, специально ставит их в безвыходное положение.

«Если посмотреть карту, участок у него весь кривой, видно, что там дорога. А если посмотреть старые карты, то видно, что она не в собственности. Он сам явно знает, что купил дорогу. Он еще, оказывается, еще и у другой соседки с той стороны пытался отхватить часть земли. Вот такой жадный сосед», — поделилась женщина.

Первый суд с проблемным соседом состоялся в июне. Потом были еще два. Скоро должен состояться четвертый. Но когда он будет, пока неизвестно.