Беспредел на паромной переправе — комментарий ГИБДД

В пресс-службе Управления ГИБДД прокомментировали по поводу таксиста, который чуть не сбил регулировщиков на паромной переправе — сообщает Якутск Вечерний в своем телеграм-канале.

По факту инцидента, имевшего место 3 июня на переправе, с автомашиной Тойота Хайс была передана ориентировка нарядам полиции о задержании. Автомашину задержали инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Таттинскому району.

В ходе проверки на месте было установлено, что мужчина 1974 г.р., управлявший микроавтобусом, является индивидуальным предпринимателем по перевозке пассажиров и багажа, имеет соответствующее разрешение. Водитель пояснил, что в тот день он утром собрал пассажиров и приехал на переправу, встал в очередь. В это время ему позвонил диспетчер и попросил забрать еще одного пассажира. Водитель Хайса, с его слов, предупредил автомобилистов, стоящих в очереди, что отлучится на некоторое время, а затем вернется на свое место. Однако, когда мужчина вернулся к переправе вновь, очередь уже продвинулась и очередники отказались пропускать микроавтобус впереди себя. Таксисту это не понравилось и он «все равно направился в сторону парома». Ход погрузки при этом регулировали работники в желтых жилетах, которые попытались остановить автомобиль, при этом водитель проигнорировал требования. К счастью, сотрудник переправы травм не получил.

В салоне микроавтобуса в момент происшествия находились 7 пассажиров. Афишировать свои персональные данные и рассказывать о случившемся они отказались.

Материалы были переданы в 3 отдел полиции Якутска для дальнейшего разбирательства и принятия решения.