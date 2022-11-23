Беспредел на парковке в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутск с заявлением о повреждении её автомобиля. Заявительница пояснила, что припарковала автомобиль у рынка. В это время к машине подошел неизвестный молодой человек, который монтировкой повредил боковые окна авто и поспешно скрылся.

В результате проверки участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый – 19-летний молодой человек.

Как выяснилось, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, утром возвращался пешком из ночного клуба. Когда он шёл возле дороги, ему просигналил проезжающий мимо автомобиль, что ему не понравилось. Увидев, что данная машина припарковалась у рынка, злоумышленник поднял монтировку, которую нашёл на улице, подошёл к автомобилю и повредил стекла боковых окон, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».