Беспрецедентное решение приняла Якутия по поддержке сельского хозяйства

Председатель Ил Тумэн Алексей ЕРЕМЕЕВ дал комментарий к рассмотрению проекта бюджета республики на 2022 год.

Спикер отметил выстроенный эффективный диалог с органами исполнительной власти по ряду приоритетных вопросов. Так, например, изначально при рассмотрении законопроекта о бюджете в первом чтении была утверждена сумма в размере 7 млрд. 200 млн. рублей по программе развития сельского хозяйства. В процессе согласительной работы из республиканского бюджета была достигнута сумма в объеме 10 млрд. 900 млн. рублей.

«Все поправки, которые были внесены народными депутатами республики на сумму 651 млн. рублей, были одобрены и приняты правительством Якутии по поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА. Более того, принято волевое решение главы о том, что по программе развития сельского хозяйства необходимо предусмотреть дополнительные средства на более 1 млрд. руб., которые будут направлены на инвестиционную составляющую данной программы. Это строительство сайылыков, коровников, овощехранилищ, зернохранилищ и других объектов инфраструктуры, необходимых для сельскохозяйственного производства», — заявил председатель Госсобрания.

В итоге на поддержку и развитие сельского хозяйства предлагается утвердить суммы в объеме 12 миллиардов рублей из республиканского бюджета.

«Это беспрецедентная сумма для нашей республики. Ни в какие годы такая сумма на развитие сельского хозяйства не предусматривалась. При этом мы должны учесть, что несколько лет тому назад федеральные средства, которые поступали по государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», учитывались в нашей республиканской программе. В настоящее время федеральные средства идут отдельно – это 2,5 млрд. рублей», — сказал парламентарий.

Алексей Ильич подчеркнул, что в общей совокупности на поддержку сельскохозяйственного производства и поддержку села в этом году будет направлено порядка 14-15 млрд рублей.

«По словам тех, кто болеет за развитие сельского хозяйства, не менее 10% от собственных доходов республики должно направляться именно на развитие агропромышленного комплекса. Как раз в этом году так и получается, так как доходы республики (налоговый, неналоговый, собственный доходы) равняются 150 млрд рублей. То есть 10% из этих средств — это 15 млрд рублей. Мы на сегодня практически подошли к этой цифре», — отметил спикер Ил Тумэна.

Председатель парламента Якутии далее остановился на вопросах поэтапного повышения заработной платы прочей категории работников бюджетной сферы.

«Тема достаточно актуальна, потому что она касается работников бюджетной сферы, которые, к сожалению, не попали в перечень категорий бюджетных служащих. Такие работники есть и в отрасли образования, и отрасли здравоохранения: начиная от технических работников и заканчивая работниками, имеющих высшее образование. В образовании – это социальные педагоги, в сфере здравоохранения – медицинские техники, обслуживающие все медицинские оборудования и другие», — сказал Алексей Еремеев.

Повышение заработной платы ставится Федерацией профсоюзов республики. Изначально планировалось повысить заработную плату данной категории работников на 3,6 процентов в зависимости от МРОТ.

«Народные депутаты посчитали, что этого недостаточно и предложили правительству Якутии повысить заработную плату в 2022 году на 6% для специалистов, которые имеют высшее образование и относятся к прочим категориям работников бюджетной сферы», — сообщил спикер парламента.

После долгих консультаций на согласительной комиссии принято совместное решение правительства и парламента о том, что в следующем году состоится поэтапное повышение зарплаты на 6 % для данной категории работников бюджетной сферы.