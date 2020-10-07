Беспощадный коронавирус: более 10 тысяч заболевших

Сегодня, 7 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса.

Из них 61 в Якутске.

В Таттинском районе — 8 случаев. В Амгинском районе — 5 случаев. В Жиганском, Мегино -Кангаласском районах — по 4 случая. В Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском районах -по 3 случая. В Оймяконском районе — 2 случая. В Намском, Среднеколымском, Томпонском, Усть -Алданском районах — по 1 случаю.



Все ближайшие контакты выявлены и изолированы.



Летальных исходов от COVID-19 за сутки — нет.

За сутки лабораториями республики проведено 4 155 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 506 885 тестов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 10036 случаев заболевания COVID-19, 103 случая летального исхода.