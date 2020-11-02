Беспорядок в якутской колонии

Прокуратура Хангаласского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 лиц, отбывающих наказание в ИК-6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

По версии следствия, обвиняемые находясь на территории плаца ИК-6, не желая соблюдать установленный законом порядок отбывания наказания, с целью дезорганизации деятельности колонии, действуя в группе лиц, используя численное превосходство, применили в отношении 2 сотрудников исправительной колонии насилие не опасное для жизни или здоровья, схватив за одежду и повалив на землю, силой удерживая их в течение 10 минут.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы.