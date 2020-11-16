Бесплатный вебинар: Как увеличить базу клиентов
Сегодня, 16 ноября Центр «Мой бизнес» в рамках международного проекта «Всемирная неделя предпринимательства 2020» приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Как увеличить базу клиентов и провести бесплатную рекламную кампанию с помощью системы лояльности банка».
Начало с 14:00 до 15:00
Программа:
- Как повлиять на выбор клиента.
- Что такое программа лояльности?
- Виды программ лояльности.
- Почему участие в системе лояльности банка выгодно для владельца компании и потребителей.
Спикер: Рита ЯКУШЕВА – маркетолог АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026733
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
Фото: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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