Бесплатный вебинар: Как увеличить базу клиентов

Сегодня, 16 ноября Центр «Мой бизнес» в рамках международного проекта «Всемирная неделя предпринимательства 2020» приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Как увеличить базу клиентов и провести бесплатную рекламную кампанию с помощью системы лояльности банка». Начало с 14:00 до 15:00 Программа: Как повлиять на выбор клиента.

Что такое программа лояльности?

Виды программ лояльности.

Почему участие в системе лояльности банка выгодно для владельца компании и потребителей. Спикер: Рита ЯКУШЕВА – маркетолог АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026733 На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97

Фото: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес" Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"

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