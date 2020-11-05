Бесплатный мастер-класс по таргетированной рекламе
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека принять участие в бесплатном мастер-классе «Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram»
5 ноября — День 1. ТЕОРИЯ
Начало с 15:30 до 17:30
Программа первого дня (Теоретическая часть):
- Введение в таргетированную рекламу.
- Отличие таргетированной рекламы от контекстной.
- Правила Facebook. Примеры нарушений и последствия.
- Разбор механики работы алгоритмов Facebook/Instagram. Почему таргетированная реклама настолько эффективна и популярна во всем мире.
- Как создавать эффективные рекламные объявления (креативы).
- Сервисы, которые помогают облегчить запуск рекламы в социальных сетях и инструменты для интернет-продаж.
- Оценка эффективности рекламы в Facebook/Instagram
6 ноября — День 2. ПРАКТИКА
Начало с 15:00 до 17:00
Программа второго дня (Практическая часть):
- Разбор рекламного кабинета, его структуры, интерфейса Facebook.
- Цели рекламной кампании (разберем все цели и узнаем, когда и какую использовать).
- Настройка рекламной кампании на примере цели «Трафик».
- Привязка бизнес страницы инстаграм к рекламному кабинету и к рекламным кампаниям.
- Подбор целевой аудитории.
- Плейсменты — где размещать рекламу и о важности редактирования.
- Бюджет — настройка и особенности.
- Как снизить стоимость рекламы.
Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82