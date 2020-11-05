Бесплатный мастер-класс по таргетированной рекламе

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека принять участие в бесплатном мастер-классе «Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram»

5 ноября — День 1. ТЕОРИЯ

Начало с 15:30 до 17:30

Программа первого дня (Теоретическая часть):

Введение в таргетированную рекламу.

Отличие таргетированной рекламы от контекстной.

Правила Facebook. Примеры нарушений и последствия.

Разбор механики работы алгоритмов Facebook/Instagram. Почему таргетированная реклама настолько эффективна и популярна во всем мире.

Как создавать эффективные рекламные объявления (креативы).

Сервисы, которые помогают облегчить запуск рекламы в социальных сетях и инструменты для интернет-продаж.

Оценка эффективности рекламы в Facebook/Instagram

6 ноября — День 2. ПРАКТИКА

Начало с 15:00 до 17:00

Программа второго дня (Практическая часть):

Разбор рекламного кабинета, его структуры, интерфейса Facebook.

Цели рекламной кампании (разберем все цели и узнаем, когда и какую использовать).

Настройка рекламной кампании на примере цели «Трафик».

Привязка бизнес страницы инстаграм к рекламному кабинету и к рекламным кампаниям.

Подбор целевой аудитории.

Плейсменты — где размещать рекламу и о важности редактирования.

Бюджет — настройка и особенности.

Как снизить стоимость рекламы.

Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: