04.03.2022
18:22
129

Спорт

В Якутске олимпийское училище открыло бесплатный каток для всех

С 6 марта на территории Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева начнёт работу бесплатный каток для населения.
Об этом сообщил директор училища Семён Чердонов: «В этом году мы впервые запускаем работу нашего катка. Для удобства посетителей будет работать тёплый павильон, где разместится пункт проката коньков. Вход для населения будет бесплатным».

Фото: тгк Минспорта Якутии
Источник: тгк Минспорта Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх