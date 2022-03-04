04.03.2022
18:22
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Спорт
В Якутске олимпийское училище открыло бесплатный каток для всех
С 6 марта на территории Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева начнёт работу бесплатный каток для населения.
Об этом сообщил директор училища Семён Чердонов: «В этом году мы впервые запускаем работу нашего катка. Для удобства посетителей будет работать тёплый павильон, где разместится пункт проката коньков. Вход для населения будет бесплатным».
Фото: тгк Минспорта Якутии
Источник: тгк Минспорта Якутии
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