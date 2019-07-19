Всем привет, друзья!

У нас потрясающая новость.

Завтра 20.07 с 14:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха нашего города проводятся ГРАНДИОЗНЫЕ мероприятия по поводу ДНЯ РОЖДЕНИЯ компании SELA @sela_ykt — 20 лет со дня основания фирмы.

В рамках юбилейных мероприятий участвуем и МЫ @kamelek888.

Компания КАМЕЛЁК приглашает всех на БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР КЛАСС по РОСПИСИ НА ФАРФОРЕ от первого лица.

УНИКАЛЬНАЯ возможность проявить свои творческие способности, зарядиться ПОЗИТИВОМ и провести свое время с пользой.