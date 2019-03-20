Бесплатные зарядки и тренировки пройдут в Якутске

Дорогие жители и гости нашей столицы! 24 марта, спортивный комплекс «МОДУН», в рамках года консолидации в Республике Саха (Якутия), объявляет «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»! Вас ждут: — Знакомство с инфраструктурой и руководством спорткомплекса; — Подробные консультации у наших тренеров-инструкторов; — Бесплатные посещения наших тренировочных и игровых залов; — В течении всего дня, вы сможете приобрести месячный абонемент со скидкой 10% от номинальной стоимости ПРОВЕДИТЕ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ ВМЕСТЕ С НАМИ, МЫ ВАС ЖДЁМ! ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 06:00-09:00 – утренняя зарядка (беговой манеж) 09:00-13:00 – национальные настольные игры (зеркальный зал) 09:00-18:00 – общефизическая подготовка (мужской, женский тренажерный зал) 09:00-18:00 – оздоровительный бег (беговой манеж) 09:00-18:00 – борьба хапсагай (зал борьбы хапсагай) 09:00-18:00 – мас-рестлинг (зал мас-рестлинга) 09:00-18:00 – северное многоборье (беговой манеж) 09:00-14:30; 16:00-18:00 – волейбол, баскетбол, стритбол (универсальный зал) 11:00-14:00 – занятия по фитнесу (зеркальный зал) 09:00-18:00 — продажа месячных абонементов со скидкой 10% от номинальной стоимости (касса СК «Модун») Справки по телефону: 34-12-04 Источник: Спортивный комплекс «МОДУН».

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