Бесплатные зарядки и тренировки пройдут в Якутске

Дорогие жители и гости нашей столицы!
24 марта, спортивный комплекс «МОДУН», в рамках года консолидации в Республике Саха (Якутия), объявляет «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»!
Вас ждут:
— Знакомство с инфраструктурой и руководством спорткомплекса;
— Подробные консультации у наших тренеров-инструкторов;
— Бесплатные посещения наших тренировочных и игровых залов;
— В течении всего дня, вы сможете приобрести месячный абонемент со скидкой 10% от номинальной стоимости
ПРОВЕДИТЕ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ ВМЕСТЕ С НАМИ, МЫ ВАС ЖДЁМ!
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
06:00-09:00 – утренняя зарядка (беговой манеж)
09:00-13:00 – национальные настольные игры (зеркальный зал)
09:00-18:00 – общефизическая подготовка (мужской, женский тренажерный зал)
09:00-18:00 – оздоровительный бег (беговой манеж)
09:00-18:00 – борьба хапсагай (зал борьбы хапсагай)
09:00-18:00 – мас-рестлинг (зал мас-рестлинга)
09:00-18:00 – северное многоборье (беговой манеж)
09:00-14:30; 16:00-18:00 – волейбол, баскетбол, стритбол (универсальный зал)
11:00-14:00 – занятия по фитнесу (зеркальный зал)
09:00-18:00 — продажа месячных абонементов со скидкой 10% от номинальной стоимости (касса СК «Модун»)
Справки по телефону: 34-12-04