Бесплатные консультации для предпринимателей

В четверг, 12 сентября, для гостей и жителей города Якутска будут проведены индивидуальные консультации на тему «Финансовая помощь на открытие своего бизнеса для физических лиц». Малого и среднего предпринимательства смогут получить ответы на вопросы о возможных механизмах поддержки и субсидирования.

О том, что мероприятие направлено на тех, кто хочет привлечь дополнительные средства на начальном этапе становления бизнеса, рассказала начальник отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, туризма и торговли Якутии Мария Садовникова.

«С каждым годом все больше людей хотят заняться коммерцией, заняться производством или предложить свои услуги. Не секрет, что для этого необходим стартовый капитал. Как раз ознакомления с такой информацией мы и проводим консультации. Специалисты ведомств и консультанты нашего центра доступно объяснят, каким образом физлица могут получить финансовую поддержку на открытие своего дела», – говорит организатор.

В качестве приглашенных экспертов выступят заместитель руководителя отдела активной политики занятости и государственного контроля Центра занятости населения г. Якутска Марианна Заровняева и специалист по социальному контракту Управления социальной защиты населения и труда г.Якутска при Министерстве труда и социального развития Якутии Вероника Павлова.

Время проведения: 22 августа с 15:00 до 17:00

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 22, 7 этаж, конференц-зал

Вопросы можно задать:

— по горячей линии 8-800-100-58-80;

— WhatsApp 8(914) 230-36-66;

— на портале малого и среднего предпринимательства Якутии portal.b14.ru (вкладка справа «Отправьте нам сообщение»).