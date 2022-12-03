03.12.2022
12:08
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Медицина

Бесплатное экспресс–тестирование на ВИЧ – инфекцию, гепатит В и С в ТРК «Туймаада»


В рамках  проведения 1 декабря  «Всемирного дня борьбы  со СПИД»   ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»,  при участии  ЯРО  Российский Красный  крест  и  ЯРО «Волонтеры — медики»,  приглашают всех жителей  бесплатно пройти  экспресс – тестирование на ВИЧ – инфекцию, вирусный гепатит  В,  вирусный гепатит С  и сифилис.

Мы ждем вас, в  г.  Якутске   в  ТРК «Туймаада»,  ул. Орджоникидзе  38,   1 этаж,  1, 2, 3, 4  декабря  2022 года  с 11.00  до 18.00.  Кровь на тестирование берется из пальца руки, с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер.

В работе используется  одноразовый, стерильный инструментарий  и  импортные  экспресс  – тесты  4 поколения,   с точностью  свыше  96 %. Время ожидания результатов 10 — 15 минут.  Результаты экспресс — тестирования  сообщаются  лично,  строго конфиденциально. 

Приглашаем   всех   желающих   с  18 лет  пройти обследование.  Без документов.

Тел. горячей линии: 43-01-25  Отдел   профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии

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