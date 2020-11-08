Бесплатно всех желающих обучат основам предпринимательства

С 9 по 12 ноября в Якутии пройдет бесплатный онлайн-курс «Основы предпринимательской деятельности». Это базовый курс обучения основам предпринимательства. Организатором обучающих курсов является центр АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) при министерстве предпринимательства, торговли и туризма.

Курс «Основы предпринимательской деятельности» в максимально короткие сроки дает дополнительные знания по организации деятельности ИП/ООО, регистрации бизнеса, налогообложению и юридическим основам предпринимательства с учетом последних изменений в законодательстве.

Курс пройдёт посредством онлайн-конференции Zoom.

По всем вопросам: 89248601613, 89248601614.