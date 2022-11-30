30.11.2022
17:31
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Красота & Здоровье

Бесплатно пройди экспресс – тестирование на ВИЧ-инфекцию!

Вниманию горожан и гостей столицы!  

      В рамках  проведения 1 декабря «Всемирного дня борьбы со СПИД» ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»,  при участии  ЯРО  Российский Красный крест и ЯРО «Волонтеры — медики»,  приглашают всех жителей  бесплатно пройти экспресс – тестирование на ВИЧ – инфекцию, вирусный гепатит  В,  вирусный гепатит С и сифилис. 

      Мы ждем Вас,  в  г.  Якутске в  ТРК «Туймаада»,  ул. Орджоникидзе  38, 1 этаж, 1, 2, 3, 4  декабря  2022 года  с 11.00  до 18.00.  Кровь на тестирование берется из пальца руки, с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер. 

     В работе используется  одноразовый, стерильный инструментарий  и  импортные  экспресс  – тесты  4 поколения, с точностью свыше 96 %. Время ожидания результатов 10 — 15 минут.  Результаты экспресс — тестирования сообщаются лично, строго конфиденциально.  

     Приглашаем всех желающих с 18 лет пройти обследование.  Без документов. 

  Тел. горячей линии: 43-01-25  Отдел   профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».  

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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