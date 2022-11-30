Бесплатно пройди экспресс – тестирование на ВИЧ-инфекцию!

Вниманию горожан и гостей столицы!

В рамках проведения 1 декабря «Всемирного дня борьбы со СПИД» ГБУ РС (Я) «Центр СПИД», при участии ЯРО Российский Красный крест и ЯРО «Волонтеры — медики», приглашают всех жителей бесплатно пройти экспресс – тестирование на ВИЧ – инфекцию, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С и сифилис.

Мы ждем Вас, в г. Якутске в ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе 38, 1 этаж, 1, 2, 3, 4 декабря 2022 года с 11.00 до 18.00. Кровь на тестирование берется из пальца руки, с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер.

В работе используется одноразовый, стерильный инструментарий и импортные экспресс – тесты 4 поколения, с точностью свыше 96 %. Время ожидания результатов 10 — 15 минут. Результаты экспресс — тестирования сообщаются лично, строго конфиденциально.

Приглашаем всех желающих с 18 лет пройти обследование. Без документов.

Тел. горячей линии: 43-01-25 Отдел профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».