Бесплатная юридическая помощь населению Якутии

Каждый человек попадал когда-либо в непростые, а порой откровенно безысходные ситуации, когда требуется помощь специалистов. Руку помощи протягивает Региональный исполком Партии «Единая Россия». Региональный исполком Партии «Единая Россия» проводит бесплатные юридические консультации по гражданским делам. Граждане могут обращаться по земельным, имущественным, кредитным, административным и прочим вопросам. Помощь оказывается в подготовке обращений в государственные и муниципальные органы власти и исковых заявлений в судебные инстанции. Предварительная запись по телефону: +7(4112) 421-421. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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