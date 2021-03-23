23.03.2021
18:01
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Якутск

Бесплатная вакцинация собак и кошек в Якутске

Государственная ветеринарная служба города Якутска проводит обязательную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства антирабической вакциной «Рабикан» по округам г. Якутска 27 марта и 3 апреля 2021 года с 10.00 до 15.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я).

Также проводится чипирование собак и кошек с внесением информации в Национальный портал о животных «Все Звери»

Вакцинация проводится с соблюдением всех мер предосторожности по недопущению распространения COVID-19, владельцам животных необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

№ п/пТерриториальный орган управления ГО «город Якутск»Место проведения 
 
 123 
1Автодорожный округул. Чкалова, 28 (помещение в магазине «Саhар5а») 
2 Речевая школа (конечная автобусной остановки)- автомашина 
3Гагаринский округул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 50) 
4Губинский округул. Богатырева, 11, (здание управы) 
5Октябрьский округпр. Ленина, 46 (здание  управы) 
6ул. Каландарашвили, 40/1 (инженерный блок УК Прометей) 
7Промышленный округул. 50 лет Советской Армии, д.33 (здание  управы) 
8Сайсарский округул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница) 
9УК «Теплоэнергия» ул. Шевченко, 8 (теплый гараж) 
10Здание  УК «Модуль сервис» Борисовка-1 
11 ул. Ново-Карьерная, 22А 
12Строительный округул. К. Цеткин, 2 (здание управы) 
13Центральный округул. Чернышевского, д.16 (инженерный блок ООО ЦАДС ) 
14ул. П. Алексеева, 21/4 – подъезд 2 
15Пригородныйул. Совхозная, 27здание СДК Надежда 
16мкр. Марха СОНТ «Сатал» охранный пункт магазина Тундра 
17мкр. Марха., ул. Советская, 38 (ветеринарный участок) 
18с.  МаганС. Маган, ул Антенная, 1/3(ветеринарный пункт) 
19п. Тулагиноп. Тулагино, ул Совхозная,  2/1(ветеринарный пункт) 
20с. Хатассыс. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1 (администрация наслега)  
21 с. Хатассы, ул. Ойунского, 4/1 (ветеринарный участок) 
22 с.Табага ул Комсомольская, 20/2 здание Администрации с. Табага 
23 с. Старая Табага, ул. Лесная дом, 12 клуб Искра 
24п. Кангалассып. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт) 
25п. ЖатайУл. Строда, 4 (ветеринарный пункт)
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я)
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