Бесплатная вакцинация собак и кошек в Якутске

Государственная ветеринарная служба города Якутска проводит обязательную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства антирабической вакциной «Рабикан» по округам г. Якутска 27 марта и 3 апреля 2021 года с 10.00 до 15.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я).

Также проводится чипирование собак и кошек с внесением информации в Национальный портал о животных «Все Звери»

Вакцинация проводится с соблюдением всех мер предосторожности по недопущению распространения COVID-19, владельцам животных необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.