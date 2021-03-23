Бесплатная вакцинация собак и кошек в Якутске
Государственная ветеринарная служба города Якутска проводит обязательную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства антирабической вакциной «Рабикан» по округам г. Якутска 27 марта и 3 апреля 2021 года с 10.00 до 15.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я).
Также проводится чипирование собак и кошек с внесением информации в Национальный портал о животных «Все Звери»
Вакцинация проводится с соблюдением всех мер предосторожности по недопущению распространения COVID-19, владельцам животных необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.
|№ п/п
|Территориальный орган управления ГО «город Якутск»
|Место проведения
|1
|2
|3
|1
|Автодорожный округ
|ул. Чкалова, 28 (помещение в магазине «Саhар5а»)
|2
|Речевая школа (конечная автобусной остановки)- автомашина
|3
|Гагаринский округ
|ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 50)
|4
|Губинский округ
|ул. Богатырева, 11, (здание управы)
|5
|Октябрьский округ
|пр. Ленина, 46 (здание управы)
|6
|ул. Каландарашвили, 40/1 (инженерный блок УК Прометей)
|7
|Промышленный округ
|ул. 50 лет Советской Армии, д.33 (здание управы)
|8
|Сайсарский округ
|ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница)
|9
|УК «Теплоэнергия» ул. Шевченко, 8 (теплый гараж)
|10
|Здание УК «Модуль сервис» Борисовка-1
|11
|ул. Ново-Карьерная, 22А
|12
|Строительный округ
|ул. К. Цеткин, 2 (здание управы)
|13
|Центральный округ
|ул. Чернышевского, д.16 (инженерный блок ООО ЦАДС )
|14
|ул. П. Алексеева, 21/4 – подъезд 2
|15
|Пригородный
|ул. Совхозная, 27здание СДК Надежда
|16
|мкр. Марха
|СОНТ «Сатал» охранный пункт магазина Тундра
|17
|мкр. Марха., ул. Советская, 38 (ветеринарный участок)
|18
|с. Маган
|С. Маган, ул Антенная, 1/3(ветеринарный пункт)
|19
|п. Тулагино
|п. Тулагино, ул Совхозная, 2/1(ветеринарный пункт)
|20
|с. Хатассы
|с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1 (администрация наслега)
|21
|с. Хатассы, ул. Ойунского, 4/1 (ветеринарный участок)
|22
|с.Табага ул Комсомольская, 20/2 здание Администрации с. Табага
|23
|с. Старая Табага, ул. Лесная дом, 12 клуб Искра
|24
|п. Кангалассы
|п. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт)
|25
|п. Жатай
|Ул. Строда, 4 (ветеринарный пункт)
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я)
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