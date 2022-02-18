18.02.2022
21:52
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Экономика

Бесплатная программа «Мама-предприниматель»

Бесплатную обучающую программу «Мама-предприниматель» проведут с 14 по 18 марта в республике, сообщает пресс-служба Минпреда Якутии

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В ходе обучения участники получат все необходимые знания для развития собственного дела. Программа будет проходить в формате пятидневного очного тренинга.

В последний день тренинга в рамках конкурса бизнес-планов участники представите свой проект экспертной комиссии и смогут побороться за грант в размере 100 000 рублей на развитие собственного дела.

Заявку на участие можно заполнить на сайте mama-predprinimatel.ru  до 7 марта включительно.

Фото: minpred.sakha.gov.ru
Источник: minpred.sakha.gov.ru
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