Бесплатная подписка для ветеранов от депутата Николая Васильева

Заканчивается очередная льготная подписка на газеты и журналы для ветеранов. Но не секрет, что не все ветераны могут позволить себе эту роскошь. И только благодаря спонсорской помощи нашего депутата Николай Николаевича Васильева — председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы, главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая больница», заслуженного работника здравоохранения РФ, заслуженного врача РС(Я), кавалера ордена Гиппократа с присвоением почетного звания «Лучший медицинский работник России» нам удается сделать подписку максимальному количеству наших ветеранов.

И это не единственная сторона помощи со стороны нашего депутата ветеранам округа.

Ветераны центрального округа благодарны своему депутату за спонсорскую помощь во время подписной компании и призываем депутатов поддержать почин Васильева Николай Николаевича в оказании спонсорской помощи ветеранам в подписке на газеты и журналы.

Председатель Совета ветеранов Центрального округа г.Якутска В. Дмитриева