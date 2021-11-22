22.11.2021
12:03
143

Якутск

Бесплатная подписка для ветеранов от депутата Николая Васильева

Заканчивается очередная льготная подписка на газеты и журналы для ветеранов. Но не секрет, что не все ветераны могут позволить себе эту роскошь. И только благодаря спонсорской помощи нашего депутата Николай Николаевича Васильева — председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы, главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая больница», заслуженного работника здравоохранения РФ, заслуженного врача РС(Я), кавалера ордена Гиппократа с присвоением почетного звания «Лучший медицинский работник России» нам удается сделать подписку максимальному количеству наших ветеранов.

И это не единственная сторона помощи со стороны нашего депутата ветеранам округа.

Ветераны центрального округа благодарны своему депутату за спонсорскую помощь во время подписной компании и призываем депутатов поддержать почин Васильева Николай Николаевича в оказании спонсорской помощи ветеранам  в подписке на газеты и журналы.

Председатель Совета ветеранов Центрального округа г.Якутска                   В. Дмитриева

Фото: ЯСИА
Источник: В. Дмитриева
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх