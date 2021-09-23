Беспересадочные вагоны до Владивостока и Благовещенска будут курсировать через день

В связи с высоким спросом

В целях удовлетворения спроса на железнодорожные пассажирские перевозки с 5 октября беспересадочные вагоны сообщением Нижний Бестях — Благовещенск и Нижний Бестях — Владивосток будут курсировать через день. Ранее периодичность курсирования вагонов до Владивостока составляла 5-8 раз в месяц, до Благовещенска – 7-8 раз в месяц.

Напомним, с пассажирским поездом Нижний Бестях – Тында №327/328 отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

До конца года продолжает действовать скидка 20 % на проезд в купейных вагонах АО «АК «ЖДЯ».

Тариф из Нижнего Бестяха до Владивостока на проезд взрослого пассажира составляет 5333 рубля в плацкартном вагоне, 7878 рублей — в купе. Тариф до Благовещенска — 3657 рублей в плацкартном вагоне, 5193 рубля — в купе.

Также для семейных поездок действует льгота «Семья». Льготные субсидированные тарифы предоставляются на проезд семей с детьми в купейных вагонах поездов дальнего следования формирования АО «АК «ЖДЯ», АО «ФПК» всех категорий по территории России (включая туристические поезда АО «ФПК» и в/из Калининградскую область). Снижение стоимости проезда в купейном вагоне составляет до 40%. Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Более подробно уточнить расписание пассажирского поезда 327/328 и беспересадочных вагонов, а также ознакомиться с тарифами можно на нашем сайте www.rw-y.ru или на странице Инстаграм @rwyakutia.

Билетные кассы АО «АК «ЖДЯ» находятся на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в городе Якутске по адресу: пр.Ленина,24. Сервисный сбор за оформление железнодорожных билетов в кассах АО «АК «ЖДЯ» составляет 158 рублей.

Билеты также можно приобрести в кассах АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах РФ.

Билеты онлайн можно купить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью большинства популярных онлайн-сервисов по продаже авиа и ж.д. билетов, в частности, ozon.travel.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, pzd-online.ru, и др.

Телефон для справок 8(4112) 31-80-81.

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8 800 775 0000 (по России бесплатно)