Беспересадочные вагоны до Благовещенска курсируют через день

Направление Благовещенск является наиболее востребованным у пассажиров поезда. В 2005 году состоялся запуск направления Томмот – Благовещенск, а со станции Нижний Бестях вагон беспересадочного сообщения до Благовещенска впервые отправился в январе 2020 года.

Сегодняпо маршруту Нижний Бестях — Благовещенск вагон беспересадочного сообщения курсирует через день. Он отправляется со станции Нижний Бестях с поездом №327 в 17 часов 00 минут.

Благовещенск привлекает туристов, в первую очередь, наверно, тем, что он является единственным административным центром Российской Федерации, находящимся непосредственно на её государственной границе и через Амур, даже без бинокля, можно хорошо разглядеть китайский городХэйхэ, а в допандемийное время без визы можно было совершить однодневный тур в Китай.

Но все-таки для тех, кого по-настоящему интересует история родной страны, Благовещенск является местом, который многие называют сердцем Дальнего Востока. Здесь можно прогуляться по красивейшей современной набережной реки Амур протяженностью более семи километров и местами, дающими возможность сделать отличные снимки. Столица Амурской области может предоставить для туристов много увлекательных исторических, культурных и природных мест для посещения. Основной достопримечательностью города Благовещенска является Триумфальная арка, построенная в 1891 году на побережье реки Амур к приезду цесаревича, будущего императора Николая Второго, который путешествовал по всей России. Арку построили высотой 20 метров, но при наводнении в тридцатых годах сооружение было полностью уничтожено. В двухтысячных годах объект восстановили, и оказалось, что выбранное место точно совпало с расположением прежней конструкции. Во время строительства были обнаружены части фундамента исторического объекта.

Благовещенск порадует вас красивыми площадями, вы сможете посетить храм Благовещения Пресвятой Богородицы и познакомиться с чудотворной иконой, которая по легенде находится в Амурской области с семнадцатого века. На автобусе или такси можно добраться до природного памятника — Кладбища динозавров, расположенного на юго-востоке области. В Амурской области постоянно проходят раскопки и ученые постоянно обнаруживают новые части динозавров. В 1911 году удалось достать из-под земли множество костей древнего животного, из которых восстановили фигуру динозавра в полный рост. Она была отправлена в Петербургский институт геологии.

Об этом и многом другом вы можете узнать, посетив город Благовещенск, где вам предложат множество интересных экскурсий.

Из Нижнего Бестяха до Благовещенска на поезде можно доехать за 1 сутки. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составляет 3623 рубля, в купе – 5133 рубля. При покупке билетов в кассах АО «АК «ЖДЯ» сервисный сбор составляет 163 рубля.

С расписанием поезда и беспересадочных вагонов можно ознакомиться на сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам» или на странице Инстаграм @rwyakutia.

Чтобы освободить пассажиров поезда от лишних забот, организован удобный трансфер из города Якутска до железнодорожного вокзала.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).