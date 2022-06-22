Беседы вокруг живого старинного чороона: новый видеоподкаст

Этот выпуск Антропологии Севера мы решили посвятить одному из главных символов летнего праздника Ысыах народа саха — чороону. Проблема заключается в том, что многие символические конструкты, организующие становление человека в культуре под давлением масскульта стали превращаться в знаки непонятно чего, в лучшем случае трансформировав функционал в утилитарное или сувенирное предназначение. Если упрощенно, это происходит потому, что массовая культура современной индустриально-цифровой цивилизации – семиотическая (знаковая), а традиционная аграрная – символическая. Не только чороон, но многие другие вещи символического характера утрачивают свое исконное предназначение, каковым было — помогать рождать нравственного Человека.

Простым этнографическим научным знанием символические смыслы не восстанавливаются. Требуется практика включения вещей-символов в формы культуры, проигрывание которых в наши дни позволяет с вероятностью выпасть в смысловую идею того или иного символа.

В якутской культуре происходит перелом (https://sakhalife.ru/na-perelome-tezisy-ob-etnicheskoj-kulture-saha/ ), она испытывает контрнаправленные тенденции. Значительна контрпродуктивная культурная ассимиляция, которую под действием массовой культуры испытывают все этносы России. Между тем наблюдаются консервативные и репродуктивные тенденции, в том числе сохранение этнического символизма в музейных и частных коллекциях.

Предлагаем посмотреть на намоленные старинные чорооны сохранившиеся благодаря энтузиазму представителей современной культуры. Например, во всей красе жители столицы могут видеть частное собрание предпринимателя Егора Макарова, не побоимся сказать, одной из лучшей в республике коллекций по наличию уникальных по форме, орнаменталистике и количеству впечатляющих экземпляров кумысной утвари. Благодаря личному подвижническому труду, были сохранены и восстановлены множество старинных чороонов актером театра и кино Ефимом Степановым. В этом выпуске они и другие специалисты скажут свое веское слово о якутском чорооне — концептуальном символе культуры саха.

Добавим, органический интерес к символическому порождает новые культурные формы, называемыми нами культурным ренессансом. Подобное произошло в России на рубеже XIX и XX веков и было названо Серебряным веком русской культуры, а может произойти компактно и не так выпукло, в рамках этнокультурных комплексов современной России.

Приятного просмотра!

Тайм-коды выпуска:

00:00 – вступление

04:57 – искусствовед А.Л. Габышева

09:20 – археолог В.В. Попов

21:15 – хранитель коллекции музея Т.Г. Старостина

28:06 – актер театра и кино Е.Н. Степанов

33:35 – предприниматель, коллекционер Е.П. Макаров

40:14 – художник К.П. Гаврильев