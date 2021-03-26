“Беседа с поэтом”: в Саха театре прошел литературный вечер Яны Байгожаевой

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Саха академическом театре имени Платона Ойунского прошел творческий вечер якутского поэта, члена Союза писателей России Яны Байгожаевой.

Литературное действие “Дивная весна, ты вернула прекрасное” было поставлено главным режиссером Саха театра Русланом Тараховским в рамках нового проекта “Беседа с поэтом”.

Проект, инициированный молодым талантливым режиссером Русланом Тараховским и заведующей литературной частью Саха театра Ангеллой Поповой, был запущен в этом году. Так, первым автором, чьи стихи прозвучали в лабораторном зале из уст артистов Саха театра, стал поэт, главный редактор литературного журнала «Чолбон» Гаврил Андросов. Яна Байгожаева смело подхватила эстафету, представив свою лирику в свежем звучании. Ее стихи в рамках проекта продекламировали такие именитые артисты Саха театра, как Зоя Багынанова, Домна Уйгурова, Зоя Попова, Софья Баранова. Невероятно экспрессивное, “страстное” прочтение стихов подарили зрителям Ильяна Павлова, Ирина Никифорова, Татьяна Легантьева, Ирина Михайлова, Жанна Ксенофонтова и другие.

Неожиданно гармонично и пронзительно – цепляюще за душу для слушателей прозвучали стихи в декламации Василия Борисова, Валентина Макарова, Дмитрия Татаринова и Айаала Аммосова. Особую атмосферу вечеру придала живая музыка, прозвучавшая в исполнении замечательных музыкантов — Андрея Дедюкина (скрипка) и Балдоржа Хуухее (флейта). Отдельного упоминания заслуживает художественное оформление театрализованного действия, выполненное на основе произведений талантливого якутского скульптора Семена Прокопьева (художник –постановщик Дария Дмитриева).

Народный писатель Якутии, председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева в своей приветственной речи отметила, что Яна Байгожаева – один из ярких представителей поэтов своего поколения, автор четырех поэтических сборников, последний из которых под названием “Дьол ханна олороруй?” увидел свет в конце 2020 года. К слову, именно этот риторический вопрос – “Где живет счастье?” – послужил лейтмотивом, основной мыслью всего театрализованного действия. Можно отметить, что этот вопрос и поиски ответов на него красной нитью пронизывают все творчество поэта. И ответ у автора есть – это любовь во всех ее проявлениях: к отчему дому, родной земле, людям, природе, к жизни.

Слушая стихи Яны Байгожаевой, невольно проводишь параллель с жанром песнопения в якутском фольклоре “кэп туонуу” – это чувственная, душераздирающая песнь-покаяние или молитва, которая звучала из уст героев и героинь эпосов и баллад в самые тяжелые в их жизни минуты. Но вот голос исполняющего стихи артиста крепнет, взор сияет, и, ты понимаешь, что нет, это не “кэп туонуу”. Лирический герой Яны Байгожаевой неизменно собирается с силами, возрождается каждый раз и возносит любовь, остается верным, благодарным ей, несмотря на все невзгоды и душевные раны.

Потому стихи ее удивительно искренние, жизнеутверждающие, способные исцелить израненную душу человека и возродить надежду даже у тех, кто потерял ее. Наверно поэтому стихи Яны Байгожаевой так ценятся почитателями ее творчества, которые из года в год ждут новые творения из-под ее пера и внимательно следят за ее творчеством. Немаловажен и тот факт, что Яна Байгожаева – практикующий психолог, который ежедневно сталкивается с людским горем, скорбью, отчаянием, поисками смысла жизни и своей целостности. И в этом контексте ценность ее творчества возрастает и обретает поистине философское осмысление.

Справка: Яна Байгожаева – известный в республике двуязычный журналист, PR-технолог, практикующий психолог, начинающий кинопродюсер и сценарист театрализованных действий, ведущая, автор четырех поэтических сборников.