Бесценный дар: скульптор Семен Прокопьев передал НХМ свои работы

Национальный художественный музей РС (Я) приглашает Вас на выставку скульптурных произведений «Бесценный дар», подаренных музею художником-скульптором, Заслуженным художником РФ Семеном Кирилловичем Прокопьевым. В рамках выставки состоится цикл мероприятий – творческая встреча и мастер-классы по лепке и рельефу.

Мероприятия состоятся в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 31/2Б, 3 этаж.

Семен Прокопьев – скульптор, заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского, действительный член Академии духовности РС (Я). Родился 29 января 1949 г. в п. Магассы Верхневилюйского улуса. В 1968 г. окончил косторезное отделение Якутского художественного училища, в 1979 г. — скульптурный факультет Московского Государственного художественного института им. В.И. Сурикова (мастерская проф. Л.Е. Кербеля). Преподавал в Якутском художественном училище. Участник всероссийских и республиканских выставок.

На творческой встрече Семен Кириллович Прокопьев расскажет о непростом искусстве создания объемных произведений и о первом скульпторе из народа саха – своем учителе Семене Егорове. На мастер-классах посетители смогут окунуться в мир лепки и раскрыть свой творческий потенциал, слепив любимого персонажа и создав рельеф на фантазийную тему.

Программа цикла мероприятий «В пространстве мастерской скульптора Семенова Прокопьева»:

17 января 16:00 – Творческая встреча «Скульптура как вид искусства. Об учителе – первом скульпторе из народа саха – Семене Егорове». Стоимость: 100 рублей.

25 января 11:00 – Мастер-класс по лепке. Тема: Мой любимый персонаж. Продолжительность: 2-3 часа. Стоимость: 750 рублей. Все материалы включены в стоимость.

1 февраля 11:00 – Мастер-класс по созданию рельефа. Тема: Вдохновляясь красотами природы. Продолжительность: 2-3 часа. Стоимость: 750 рублей. Все материалы включены в стоимость.

Выставка открыта для всех посетителей с 17 января 2020 г. по адресу: г. Якутск, Дом художника, ул. Лермонтова, 31/2Б. Вход по прейскуранту (взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., многодетные семьи – 100 руб., для лиц до 18 лет — бесплатно). Режим работы: с пятницы по воскресенье, с 10:00-18:00. Касса открыта до 17:30.

Количество мест на мастер-классы ограничено. Предварительная запись и справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79.