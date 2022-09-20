«Бэс Чагда» в Подмосковье теперь наш!👍

Ольга Балабкина: «Подмосковный санаторий «Бэс Чагда» вошёл в систему медицинских учреждений Якутии»

В мае текущего года санаторий «Бэс Чагда» в Подмосковье получил расширенную медицинскую лицензию и начал оказывать новые виды медицинских услуг. Сегодня «Бэс Чагда» уже прочно вошёл в систему медицинских учреждений Якутии.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева разработана программа развития санатория «Бэс Чагда». Одной из основных задач, которую выполнила команда санатория, является повышение удовлетворённости оказываемыми медицинскими услугами, прежде всего, реабилитационного характера», – отметила заместитель председателя Правительства республики Ольга Балабкина.

По словам вице-премьера, в подмосковном санатории собрана команда профессиональных медиков, оказывающих услуги по самым различным направлениям. Разработана маршрутизация пациентов – после лечения в «Бэс Чагде» они направляются в медицинские учреждения республики или Москвы.

В конце октября в санатории завершаются ремонтные работы, появится ряд новых медицинских услуг. «Так, ведутся переговоры с Технопарком Якутии по инновационным проектам, связанным с травматологией лиц с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала Ольга Балабкина.

Кроме того, «Бэс Чагда» вошёл в перечень санаториев-профилакториев, в которых будут проходить комплексную реабилитацию участники Специальной военной операции.

Также в «Бэс Чагде» продолжают оказывать медицинские услуги по офтальмологии, андрологии, урологии, онкологии, дерматологии, защите женского здоровья и постковидной реабилитации.