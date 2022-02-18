18.02.2022
15:45
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Светская хроника

Бэрт! 💪Суровое испытание для артиста…

Известный артист театра и кино, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), председатель Союза театральных деятелей Айаал АММОСОВ недавно сообщал в соцсети, что давно бросил курить.

Серьезное решение Айаала Аммосова! 💪

Сегодня артист написал в соцсетях, что уже полгода без сигарет. Подписчики поддерживают Айаала Аммосова комментариями: «молодец», «держись», «бэрт!» и т.д.

Фото: Из соцсетей
Источник: ayaalsun
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