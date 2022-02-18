Бэрт! 💪Суровое испытание для артиста…

Известный артист театра и кино, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), председатель Союза театральных деятелей Айаал АММОСОВ недавно сообщал в соцсети, что давно бросил курить. Серьезное решение Айаала Аммосова! 💪 Сегодня артист написал в соцсетях, что уже полгода без сигарет. Подписчики поддерживают Айаала Аммосова комментариями: «молодец», «держись», «бэрт!» и т.д. View this post on Instagram A post shared by Айаал Аммосов (@ayaalsun)

Фото: Из соцсетей Источник: ayaalsun

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