Беременных женщин рекомендовано перевести на удаленку

11 мая зампред Ольга Балабкина провела оперативное совещание о текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах с главами Усть-Алданского, Таттинского и Чурапчинского районов.

По информации Управления Роспотребнадзора по РС(Я) по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост количества выявленных случаев за неделю в Усть-Алданском (с 11 до 17 случаев), Чурапчинском (с 12 до 18 случаев) районах. Также увеличилось количество госпитализаций в ЯРКБ пациентов с тяжелым течением заболевания из Таттинской ЦРБ.

Главам муниципальных районов даны поручения усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения эпидемиологических норм и правил, усилить дезинфекцию общественных пространств, организовать направление на удаленную форму работы беременных женщин, обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемических мер во всех организациях на территории муниципальных районов, активизировать деятельность административных комиссий. Особый контроль поручено установить за ходом вакцинации против новой коронавирусной инфекции, оказанием медицинском помощи и лечением больных новой коронавирусной инфекцией.