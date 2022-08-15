Берегитесь! COVID не дремлет!

Коронавирус диагностировали еще у 320 человек в Якутии.

Это на 41 случай меньше, чем днем ранее.

За последние сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 320 человек. Это на 41 случай меньше, чем днем ранее.

Большое количество заболевших выявлено в Якутске — 239.

В районах: Мирнинский район – 12 случаев;

Хангаласский район – 8;

Мегино-Кангаласский – 7;

Верхневилюйский район – 6;

Вилюйский, Сунтарский, Таттинский районы – по 5;

Амгинский, Ленский районы – 4;

Алданский, Горный, Оленекский районы – по 3;

Намский, Жиганский, Момский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 2;

Абыйский, Верхнеколымский, Оймяконский, Чурапчинский – по 1.

За сутки лабораториями республики проведено 1357 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано более 2,4 млн тестов.