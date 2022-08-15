Коронавирус
Берегитесь! COVID не дремлет!
Коронавирус диагностировали еще у 320 человек в Якутии.
Это на 41 случай меньше, чем днем ранее.
За последние сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 320 человек. Это на 41 случай меньше, чем днем ранее.
Большое количество заболевших выявлено в Якутске — 239.
В районах: Мирнинский район – 12 случаев;
Хангаласский район – 8;
Мегино-Кангаласский – 7;
Верхневилюйский район – 6;
Вилюйский, Сунтарский, Таттинский районы – по 5;
Амгинский, Ленский районы – 4;
Алданский, Горный, Оленекский районы – по 3;
Намский, Жиганский, Момский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 2;
Абыйский, Верхнеколымский, Оймяконский, Чурапчинский – по 1.
За сутки лабораториями республики проведено 1357 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано более 2,4 млн тестов.
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