Берегите здоровье: Пандемия не закончилась!

Оперштаб: за сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 587 человек.

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 587 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 42 человека, или 7,6% от общего количества выявленных случаев за сутки (548 случаев). Из них 73% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 27%.

На 24 августа 2022 года лечение в стационарах получают 1,18% больных, в амбулаторных условиях – 98,8%.

За сутки лабораториями республики проведено 3 858 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 477 991 тест.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции привиты 657 099 человек, что составляет 91,6% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 175 783 человека. Это 70% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 24 августа 2022 года можно ознакомиться здесь .

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 716 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 188 звонков. На сегодня свободно 27,5% из 484 развёрнутых ковидных коек. Волонтёры не были задействованы.