28.04.2021
21:20
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Общество

Берегись автомобиля. Угроза известнейшему памятнику в Якутске

Объекту культурного наследия «Памятник, установленный в честь героев-комсомольцев, участников Гражданской войны в Якутии» угрожает бесконтрольное движение транспортных средств на территории площади. Такое проблема выдвинута руководителем ДепОКН РС(Я) Николаем Макаровым.

В итоге рабочей встречи по данному вопросу было принято решение об предприятии действий по ограничению движения транспорта на Комсомолькой площади, а также рассмотрены варианты ремонта легендарного памятника.


Справка.

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник, установленный в честь героев-комсомольцев, участников Гражданской войны в Якутии» был установлен 9 июля 1968 г. в честь 50-летия Ленинского комсомола. Авторами памятника являются скульптор Ю. Нерода, архитекторы Н. Миловидов, С. Ожегов. Позднее площадь, где стоит памятник стала называться «Площадь Комсомольцев».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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