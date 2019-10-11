Бердигестях преобразится

В Бердигестяхе состоялось первое общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной реки Матта и квартала «Исторический».

Участниками встречи с архитектором Леонтием ТУЛАСЫНОВЫМ стали жители села, депутаты местного самоуправления и глава наслега.

По предложениям архитекторов Набережная должна стать связующим звеном между селом и парком. В проекте выделена игровая зона для детей, беседка в зоне отдыха, смотровая вышка для любования окрестностями, также в плане укрепление берега габионными конструкциями. Образ реки проходит символической линией через национальные мотивы «Илин хара5а».

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В квартале «Исторический» запланировано строительство площади, улица адаптирована под пешие прогулки, предусмотрены отдельные зоны для торговли и фуд-корта, гостиница. За стилистику по желанию заказчика — администрации муниципального образования — взят Старый город Якутска. Поэтому предлагается в качестве основного материала использовать дерево. Для безопасности деревянные здания, конструкции и сооружения будут обработаны специальными противопожарными средствами.

На сегодня проект проработан на уровне дизайна. Встречи с жителями, общественные обсуждения помогают ещё уже начальном этапе работы над проектом внести замечания и корректировки, которые, кстати, имели место быть.

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Над дизайн-проектом кропотливо работает один из специалистов архитектурного бюро «База 14» Леонтий Туласынов. Леонтий окончил Инженерно-технический институт по специальности «Архитектура». В его портфолио входит дизайн-проект сквера «Эйэ» в том же Бердигестяхе и как финалист конкурса малых городов и исторических поселений проект сквер «Үһүйээн» в Верхоянске, по которому в данное время он участвует в разработке проектно-сметной документации.

«Мы с моим коллегой Александром МАРКОВЫМ на протяжении трех недель готовили дизайн-проект Набережной реки Матта и квартала «Исторический» с учетом пожеланий заказчика и вынесли на Общественное обсуждение, чтобы получить предложения и замечания от жителей Бердигестяха. После общения с жителями в проект будут внесены корректировки. Эта встреча первая и не последняя», — сообщил Леонтий Туласынов.

Напомним, что работы курируются Управлением архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) и ведутся Центром Компетенций по вопросам городской среды «LETO YAKUTIA» по поручению Главы Республики Саха (Якутия) в рамках подготовки к XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которые пройдут в селе Бердигестях в 2021 году. Наряду со строительством спортивных и социальных объектов здесь реализуется пилотный проект по совершенствованию архитектурного облика сельских поселений республики. Так, кроме проектов Благоустройства общественных пространств, ведётся разработка дизайн-кода села Бердигестях с активным участием студентов СВФУ, АГИИиК и ЯГСХА.