Бердигестях Горного улуса. Нацпроект в действии

Вопросы переселения жителей из ветхого жилья и проблемы некачественных домов находятся на особом контроле руководства республики. Ранее глава региона Айсен Николаев сообщал, что в Якутии программа переселения – одна из самых масштабных в стране и составляет одну шестую часть всей федеральной программы. Всего до 2025 планируется переселение из свыше миллиона квадратных метров аварийного жилья.

В ходе рабочей поездки в Горный район председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко совместно с министром строительства республики Павлом Кылатчановым осмотрели объекты в селе Бердигестях. Здесь в рамках нацпроекта по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в июле 2021 года в эксплуатацию введут 47-квартирный дом в квартале «Сергелях» по улице С.Данилова, 61/1. Как сообщил застройщик ООО ИСК «Сити», завершаются работы по внутренней и наружной отделке здания, рабочие устанавливают инженерные сети, сантехническое оборудование, ведётся благоустройство территории.

В квартале МСО строится пять 26-квартирных жилых дома и два 23-квартирных жилых дома. По информации ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)», в настоящее время ведётся устройство перекрытия первых этажей, цокольных перекрытий. Завершение работ планируется до конца 2022 года. Также в Бердигестяхе старотовало строительство здания школы на 550 мест. Как сообщил застройщик ООО «Союз-Инвест», на данный момент рабочие устанавливают плиту перекрытия первого этажа, также изготовлены противопожарные резервуары. Ведутся работы по вертикальной планировке территории. Строительство идёт по графику — работы планируется завершить в 2022 году.