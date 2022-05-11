11.05.2022
15:12
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Происшествия

Бензовоз застрял и упал на бок на автодороге «Амга» в Якутии

Автомобиль Volvo застрял на региональной дороге «Амга» и упал на правый бок, передает телеканал «Якутия 24».

Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД по республике.

«Данное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 10 мая около 8 часов вечера на 62-м километре автодороги „Амга“ в сторону Амгинского района. Автомобиль Volvo с цистерной застрял и упал на правый бок», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Фото: Из соцсетей
Источник: «Якутия 24»

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