11.05.2022
15:12
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Происшествия
Бензовоз застрял и упал на бок на автодороге «Амга» в Якутии
Автомобиль Volvo застрял на региональной дороге «Амга» и упал на правый бок, передает телеканал «Якутия 24».
Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД по республике.
«Данное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 10 мая около 8 часов вечера на 62-м километре автодороги „Амга“ в сторону Амгинского района. Автомобиль Volvo с цистерной застрял и упал на правый бок», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Фото: Из соцсетей
Источник: «Якутия 24»
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