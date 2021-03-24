«Бенефис на Бис!»

9 апреля в 19 часов Государственный цирк Якутии представит новый проект «Бенефис на Бис!» Наша первая героиня — очаровательная дива музыки, артистка филармонии Якутии Елена БЕРЕЗОВСКАЯ и ее виртуозная скрипка. Чувственность в каждой ноте. Под таким девизом пройдет уникальный музыкальный концерт талантливой артистки. Елена БЕРЕЗОВСКАЯ представит популярную классику и легендарные хиты от Вивальди до Майкла Джексона. Также в программе: — дуэт с Дарьей Лавровой — скрипка и хомус Георгия Слепцова — Ча5ылхан — танцы под музыку кавер-группы «Самое время» коллаборации с ЦИРКОМ — презентация ювелирной коллекции «Саха Таас»- КОМПЛИМЕНТЫ всем гостям. Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии Стоимость билетов: 1500 рублей (из них 500 рублей — депозит) Бронь столиков: 8-914-221-00-71 Для справок: 8-924-164-79-79

Фото: Государственный цирк РС(Я) Источник: Государственный цирк РС(Я)

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