Культура
«Бенефис на Бис!»
9 апреля в 19 часов Государственный цирк Якутии представит новый проект «Бенефис на Бис!»
Наша первая героиня — очаровательная дива музыки, артистка филармонии Якутии Елена БЕРЕЗОВСКАЯ и ее виртуозная скрипка.
Чувственность в каждой ноте.
Под таким девизом пройдет уникальный музыкальный концерт талантливой артистки.
Елена БЕРЕЗОВСКАЯ представит популярную классику и легендарные хиты от Вивальди до Майкла Джексона.
Также в программе:
— дуэт с Дарьей Лавровой
— скрипка и хомус Георгия Слепцова — Ча5ылхан
— танцы под музыку кавер-группы «Самое время» коллаборации с ЦИРКОМ
— презентация ювелирной коллекции «Саха Таас»- КОМПЛИМЕНТЫ всем гостям.
Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии
Стоимость билетов: 1500 рублей (из них 500 рублей — депозит)
Бронь столиков: 8-914-221-00-71
Для справок: 8-924-164-79-79
+7 (999) 174-67-82