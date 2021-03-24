24.03.2021
15:15
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Культура

«Бенефис на Бис!»

9 апреля в 19 часов Государственный цирк Якутии представит новый проект «Бенефис на Бис!» 

Наша первая героиня — очаровательная дива музыки, артистка филармонии Якутии Елена БЕРЕЗОВСКАЯ и ее виртуозная скрипка.

Чувственность в каждой ноте.

Под таким девизом пройдет уникальный музыкальный концерт талантливой артистки. 

Елена БЕРЕЗОВСКАЯ представит популярную классику и легендарные хиты от Вивальди до Майкла Джексона.

Также в программе:

— дуэт с Дарьей Лавровой 

— скрипка и хомус Георгия Слепцова — Ча5ылхан

— танцы под музыку кавер-группы «Самое время» коллаборации с ЦИРКОМ 

— презентация ювелирной коллекции «Саха Таас»- КОМПЛИМЕНТЫ всем гостям.

Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии

Стоимость билетов: 1500 рублей (из них 500 рублей — депозит)

Бронь столиков: 8-914-221-00-71

Для справок: 8-924-164-79-79

Фото: Государственный цирк РС(Я)
Источник: Государственный цирк РС(Я)
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